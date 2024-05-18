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Азтек таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер, №3 - Дніпро (Дніпропетровськ) (565531) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 164 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (41)
279,91
Економія: -14,29 грн
265,62 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (10)
280,19
Економія: -8,19 грн
272,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (14)
283,34
Економія: -17,72 грн
265,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (4)
275,54 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (4)
277,17
Економія: -11,27 грн
265,90 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (11)
289,63
Економія: -17,63 грн
272,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (11)
281,50
Економія: -15,88 грн
265,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (9)
274,04
Економія: -8,42 грн
265,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (15)
283,47
Економія: -17,85 грн
265,62 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (2)
295,35
Економія: -17,35 грн
278,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (14)
275,26
Економія: -9,64 грн
265,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (10)
280,76
Економія: -15,14 грн
265,62 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (2)
281,68
Економія: -9,68 грн
272,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (2)
281,43 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (6)
283,31
Економія: -17,69 грн
265,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (13)
276,86
Економія: -11,24 грн
265,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: упаковка (4)
283,65 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (5)
283,70
Економія: -11,70 грн
272,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 97-А
Всього: упаковка (2)
282,35 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (12)
275,34
Економія: -9,72 грн
265,62 грн