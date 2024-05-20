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Антифлу® таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер, №12 - Одеса (156705) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 156 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
107,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (4)
101,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
94,15
Економія: -5,15 грн
89,00 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
116,20 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
104,56
Економія: -5,44 грн
99,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
100,63
Економія: -8,81 грн
91,82 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
110,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
96,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
105,50 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
113,60
Економія: -14,31 грн
99,29 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
94,37
Економія: -3,37 грн
91,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
98,33
Економія: -14,11 грн
84,22 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
110,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
108,01
Економія: -8,51 грн
99,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
102,93
Економія: -5,02 грн
97,91 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
75,76 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (2)
86,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
118,65
Економія: -11,12 грн
107,53 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (4)
119,60
Економія: -27,40 грн
92,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (2)
97,10 грн