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L-АКК капсули, №30 - Львів (598399) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 51 аптеці
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
287,40 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
287,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
287,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
287,40 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
287,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
287,40 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
304,99
Економія: -33,69 грн
271,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: капсули (20)
351,99
Економія: -80,69 грн
271,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
287,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
368,99
Економія: -97,69 грн
271,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
266,04 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
287,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
287,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
287,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
376,99
Економія: -105,69 грн
271,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
287,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
287,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
287,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
287,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (1)
336,99
Економія: -65,69 грн
271,30 грн