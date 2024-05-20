Всі аптеки України
Медичні виробиВироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесіВироби та апарати медичніПрилади, що використовуються в лікувально-діагностичному процесіапарати різніБАЛОН НОСОВИЙ OTOGLOBEЦіни в аптеках

БАЛОН НОСОВИЙ OTOGLOBE , №1 - Одеса (593857) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Грецька, 46
Всього: упаковка (1)
337,20 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
Всього: упаковка (1)
337,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 71-А
Всього: упаковка (1)
334,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (1)
337,20 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 57
Всього: упаковка (1)
337,20 грн
В інших містах:
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
343,60 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
343,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
343,60 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
343,60 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
343,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 317
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
343,60 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
343,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
343,60 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
343,60 грн
Фармакопійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Самойловича, 35-Д/1
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
343,60 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311-В
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
343,60 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Крилова, 13
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
343,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Карпенка Генерала, 20/1
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
343,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Крилова, 38
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
343,60 грн
Фармакопійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
343,60 грн