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Аксетин порошок для приготування ін'єкційного розчину 1,5 г флакон, №10 - Львів (54730) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
Всього: флакон (9)
978,93 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
1184,10 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
1261,99
Економія: -182,88 грн
1079,11 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (2)
1290,99
Економія: -211,88 грн
1079,11 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
1273,90 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
1142,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Галицька, 56-А
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
1142,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 6
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1142,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 18
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1142,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Хмельницького Богдана, 52-А
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
1142,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 16-Д
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1142,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бережани, вул. Бандери Степана, 12
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1142,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, пл. Ринок, 20
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1142,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Болехів, пл. Франка Івана, 4
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
1142,00 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Болехів, пл. Франка Івана, 6/8
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
1142,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 30
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
1142,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 4
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
1142,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 1/3
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
1142,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Козова, вул. Зелена, 13-А
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
1142,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 1
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
1142,00 грн