Аксетин порошок для приготування ін'єкційного розчину 0,75 г флакон, №10 - Одеса (54728) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Всього: порошок для приготування ін'єкційного розчину (4)
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Марсельська, 56
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Тальне, вул. Захисників України, 2-А
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Тальне, вул. Соборна, 20
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Тальне, вул. Соборна, 24
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Тальне, вул. Захисників України, 5
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Катеринопіль, вул. Соборна, 47
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Ватутіне, вул. Ювілейна, 2
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Ощад аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Ватутіне, вул. Ювілейна, 2
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Шпола, вул. Соборна, 12
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Знам'янка друга, вул. Перспективна, 50
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Шпола, вул. Соборна, 7
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Звенигородка, вул. Грушевського Михайла, 131
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 14-Б
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Звенигородка, просп. Шевченка Тараса, 26
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 22-Л
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-В
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Знам'янка, вул. Кобзарева, 28-А
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Знам'янка, вул. Калинова, 134
Наявність на 2024-05-23 - 12:00