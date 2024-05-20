Всі аптеки України
ATC-класифікаціяПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯАНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИЦефалоспорини другої генераціїЦефуроксимАксетинЦіни в аптеках

Аксетин порошок для приготування ін'єкційного розчину 0,75 г флакон, №10 - Одеса (54728) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
705,50 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: порошок для приготування ін'єкційного розчину (4)
727,60 грн
В інших містах:
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Тальне, вул. Захисників України, 2-А
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
595,10 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Тальне, вул. Соборна, 20
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
595,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Тальне, вул. Соборна, 24
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
595,10 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Тальне, вул. Захисників України, 5
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
595,10 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Катеринопіль, вул. Соборна, 47
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
595,10 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Ватутіне, вул. Ювілейна, 2
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
595,10 грн
Ощад аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Ватутіне, вул. Ювілейна, 2
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
595,10 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Шпола, вул. Соборна, 12
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
595,10 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Знам'янка друга, вул. Перспективна, 50
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
595,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Шпола, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
595,10 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Звенигородка, вул. Грушевського Михайла, 131
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
595,10 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
595,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 14-Б
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
595,10 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Звенигородка, просп. Шевченка Тараса, 26
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
595,10 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 22-Л
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
595,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-В
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
595,10 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 40 хв
Знам'янка, вул. Кобзарева, 28-А
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
595,10 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Знам'янка, вул. Калинова, 134
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
595,10 грн