Всі аптеки України
ATC-класифікаціяПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯАНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИЦефалоспорини другої генераціїЦефуроксимАксетинЦіни в аптеках

Аксетин порошок для приготування ін'єкційного розчину 0,75 г флакон, №10 - Львів (54728) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: порошок для приготування ін'єкційного розчину (6)
804,70 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Шептицького, 85
Всього: упаковка (1)
522,56 грн
Перша
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 91
Всього: порошок для приготування ін'єкційного розчину (8)
726,94 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Мамаївці, вул. Кобилянської Ольги, 2-Б
Всього: упаковка (1)
609,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 12
Всього: упаковка (112)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
595,10 грн
Подорожник
Детальніше
Пісківка, вул. Привокзальна, 11-А
Всього: упаковка (112)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
595,10 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 64
Всього: упаковка (112)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
595,10 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 34
Всього: упаковка (112)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
595,10 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Макарів, вул. Набережна, 3
Всього: упаковка (112)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
595,10 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бишів, вул. Київська, 53-А
Всього: упаковка (112)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
595,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Фастів, вул. Соборна, 65
Всього: упаковка (112)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
595,10 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 44/1
Всього: упаковка (112)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
595,10 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 28
Всього: упаковка (112)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
595,10 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 26
Всього: упаковка (112)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
595,10 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 27
Всього: упаковка (112)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
595,10 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Фастів, пл. Привокзальна, 19
Всього: упаковка (112)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
595,10 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Галафєєва, 18
Всього: упаковка (112)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
595,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Фастів, вул. Галафєєва, 43
Всього: упаковка (112)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
595,10 грн
Подорожник
Детальніше
Володарка, вул. Армійська, 4
Всього: упаковка (112)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
595,10 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бородянка, вул. Семашко, 2
Всього: упаковка (112)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
595,10 грн