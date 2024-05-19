Аксетин порошок для приготування ін'єкційного розчину 0,75 г флакон, №10 - Львів (54728) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
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Пульс
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Всього: порошок для приготування ін'єкційного розчину (6)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Шептицького, 85
Перша
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Всього: порошок для приготування ін'єкційного розчину (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 91
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Мамаївці, вул. Кобилянської Ольги, 2-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (112)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 12
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Пісківка, вул. Привокзальна, 11-А
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (112)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 64
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (112)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 34
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (112)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Макарів, вул. Набережна, 3
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (112)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бишів, вул. Київська, 53-А
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (112)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Фастів, вул. Соборна, 65
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Подорожник
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Всього: упаковка (112)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 44/1
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (112)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 28
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Подорожник
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Всього: упаковка (112)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 26
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
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Всього: упаковка (112)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 27
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (112)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Фастів, пл. Привокзальна, 19
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
Подорожник
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Всього: упаковка (112)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Галафєєва, 18
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (112)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Фастів, вул. Галафєєва, 43
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
Подорожник
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Володарка, вул. Армійська, 4
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (112)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бородянка, вул. Семашко, 2
Наявність на 2024-05-21 - 19:00