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Аксетин порошок для приготування ін'єкційного розчину 0,75 г флакон, №10 - Харків (54728) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
593,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46-Г
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
593,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Котельва, вул. Миру, 1-Б
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
593,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Котельва, вул. Полтавський Шлях, 211
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
593,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Машівка, вул. Незалежності, 124-А
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
593,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Опішня, вул. Перемоги, 2-А
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
593,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Опішня, вул. Панаса Мирного, 47
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
593,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Диканька, вул. Медична, 42-А
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
593,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Диканька, вул. Мазепи Івана, 5
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
593,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Охтирський Шлях, 121-Б
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
593,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Миру, 9
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
593,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Миру, 7
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
593,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Бідного Олександра, 16
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
593,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
593,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
593,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
593,10 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, перех. Соборності / Європейська, 29/15
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
593,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 21
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
593,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гоголя, 26
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
593,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Соборності, 44
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
593,10 грн