Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМАНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУЕНТЕРОСОРБЕНТИРізні ентеросорбентиДіосмектитАпсорбінЦіни в аптеках

Апсорбін порошок для оральної суспензії 3,76 г саше, №10 - Одеса (410813) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1), саше (5)
113,20 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
118,40 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1), саше (3)
113,50 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 68
Всього: упаковка (1)
114,50 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: саше (6)
113,10 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
Всього: упаковка (1), саше (7)
99,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: саше (8)
114,50 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (1), саше (6)
112,90 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (3)
113,10 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пироговська, 5
Всього: упаковка (2)
112,90 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Сегедська, 13
Всього: упаковка (1)
113,70 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (2), саше (1)
113,60 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (1), саше (9)
113,80 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Варненська, 11
Всього: упаковка (1), саше (5)
110,40 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 75
Всього: упаковка (1), саше (4)
109,10 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 113-Г
Всього: упаковка (1), саше (6)
114,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 122/1-Б
Всього: упаковка (4), саше (5)
108,40 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Лиманка, вул. Будівельна, 48-Г
Всього: упаковка (1)
114,40 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Лиманка, просп. Гуляєва Полковника, 111
Всього: упаковка (1), саше (5)
114,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорноморськ, просп. Миру, 8-М
Всього: упаковка (1), саше (3)
114,40 грн