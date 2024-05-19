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Апсорбін порошок для оральної суспензії 3,76 г саше, №10 - Львів (410813) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (4), саше (7)
113,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 70
Всього: саше (9)
113,60 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 18
Всього: упаковка (1), саше (6)
113,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зимна Вода, вул. Львівська, 3
Всього: упаковка (1)
113,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1), саше (9)
108,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Всього: упаковка (1), саше (9)
108,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, пл. Свободи, 8
Всього: саше (9)
99,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
Всього: саше (7)
113,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 2
Всього: упаковка (1), саше (3)
104,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 6
Всього: саше (9)
108,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30-А
Всього: саше (3)
110,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 66/1
Всього: упаковка (1), саше (6)
108,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 18-А
Всього: саше (8)
108,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Лесі Українки, 14
Всього: саше (6)
104,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Зелена, 21
Всього: саше (7)
99,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1), саше (3)
109,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Саксаганського Панаса, 2
Всього: упаковка (1)
109,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Коперника, 3
Всього: саше (7)
108,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Валова, 50
Всього: упаковка (1), саше (1)
109,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 10-В
Всього: упаковка (1), саше (3)
108,00 грн