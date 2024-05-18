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Апсорбін порошок для оральної суспензії 3,76 г саше, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (410813) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (2)
112,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (1), саше (5)
114,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: упаковка (2), саше (5)
112,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: саше (6)
113,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 97-А
Всього: саше (7)
116,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1), саше (2)
114,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
Всього: саше (6)
113,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Княгині Ольги, 2-Б
Всього: упаковка (1), саше (8)
114,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 13
Всього: упаковка (2), саше (8)
112,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: саше (6)
108,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Грушевського Михайла, 60/4
Всього: упаковка (2)
113,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Грушевського Михайла, 85-К
Всього: упаковка (1)
113,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 7-А
Всього: упаковка (1), саше (8)
113,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Всього: саше (9)
109,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1), саше (5)
113,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
113,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Харківська / Яворницького Дмитра, 2/44
Всього: упаковка (1), саше (7)
113,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 105
Всього: упаковка (1)
112,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 99
Всього: упаковка (1)
112,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Нечая Данила, 11
Всього: упаковка (1)
113,40 грн