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АБ'ЮФЕН ДЕЛІКАТ гель піхвовий 5 мл, №8 - Одеса (601047) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 120 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (1)
604,20
Економія: -186,40 грн
417,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
430,78
Економія: -31,32 грн
399,46 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
493,52
Економія: -98,37 грн
395,15 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
449,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (2)
396,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
432,15
Економія: -37,00 грн
395,15 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (89)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
423,80 грн
Софія
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (1)
433,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
420,29 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (1)
406,00 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
431,40
Економія: -15,39 грн
416,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (89)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
423,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (89)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
423,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
477,32
Економія: -54,74 грн
422,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (89)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
423,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (2)
392,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
453,68
Економія: -67,67 грн
386,01 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1)
548,70
Економія: -124,70 грн
424,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
445,42
Економія: -41,68 грн
403,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
416,00 грн