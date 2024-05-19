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АБ'ЮФЕН ДЕЛІКАТ гель піхвовий 5 мл, №8 - Львів (601047) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 50 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
423,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
423,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
413,37 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
491,99
Економія: -78,62 грн
413,37 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
433,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
423,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
502,22
Економія: -64,99 грн
437,23 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
446,99
Економія: -33,62 грн
413,37 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
522,99
Економія: -109,62 грн
413,37 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
423,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
423,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
374,29 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
480,99
Економія: -67,62 грн
413,37 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
508,99
Економія: -95,62 грн
413,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
439,97
Економія: -38,33 грн
401,64 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
538,99
Економія: -125,62 грн
413,37 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
433,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (1)
583,99
Економія: -170,62 грн
413,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
440,66
Економія: -22,78 грн
417,88 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
423,80 грн