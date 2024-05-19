АБ'ЮФЕН ДЕЛІКАТ гель піхвовий 5 мл, №8 - Львів (601047) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 50 аптеках
Аптека копійка
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Всього: упаковка (49)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека бам
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Всього: упаковка (49)
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
D.s.
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Львів, просп. Свободи, 33
Аптека шар@
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Всього: упаковка (49)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Аптека бам
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Львів, вул. Городоцька, 82
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Подорожник
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Всього: упаковка (49)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Подорожник
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Всього: упаковка (49)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Куліша, 15
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Подорожник
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Всього: упаковка (49)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Наявність на 2024-05-21 - 18:00