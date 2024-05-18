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АБ'ЮФЕН ДЕЛІКАТ гель піхвовий 5 мл, №8 - Дніпро (Дніпропетровськ) (601047) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 70 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
479,69
Економія: -73,58 грн
406,11 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (80)
Наявність на 2024-05-20 - 19:00
423,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (80)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
423,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1)
450,94 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (80)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
423,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (80)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
423,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (1)
399,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (80)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
423,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
374,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
494,33
Економія: -68,83 грн
425,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (80)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
423,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
392,37 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
496,26
Економія: -59,03 грн
437,23 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (80)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
423,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (80)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
423,80 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
450,58
Економія: -28,43 грн
422,15 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (2)
489,28
Економія: -67,13 грн
422,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (80)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
423,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (80)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
423,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (1)
448,53
Економія: -30,18 грн
418,35 грн