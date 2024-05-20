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Астраце порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г, №10 - Одеса (597381) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1), саше (8)
73,55 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
102,47
Економія: -16,92 грн
85,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Грецька, 46
Всього: упаковка (2)
81,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: порошок для орального розчину (4)
68,59
Економія: -12,48 грн
56,11 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (1)
95,31
Економія: -8,37 грн
86,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (22), саше (1)
79,49
Економія: -11,39 грн
68,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
71,00 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пушкінська, 83
Всього: упаковка (1)
102,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
Всього: упаковка (1), саше (4)
90,36
Економія: -9,48 грн
80,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
86,82
Економія: -8,29 грн
78,53 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Адміральський, 1-В
Всього: упаковка (1)
77,65
Економія: -11,66 грн
65,99 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1), саше (8)
84,67
Економія: -7,40 грн
77,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (2)
74,98
Економія: -6,58 грн
68,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (4)
74,20
Економія: -10,30 грн
63,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 125/5
Всього: упаковка (3)
79,74
Економія: -5,59 грн
74,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
Всього: упаковка (1)
74,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1), саше (6)
86,61
Економія: -12,55 грн
74,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (1)
73,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Кримська, 71
Всього: упаковка (1)
84,08 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 26/1
Всього: упаковка (3)
86,52
Економія: -15,81 грн
70,71 грн