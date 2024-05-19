Астраце порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г, №10 - Київ (597381) Лікарський препарат - ціни
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Свк фарм
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Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
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Всього: упаковка (1), саше (7)
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Київ, бульв. Лесі Українки, 24
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Жолдіфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
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Всього: упаковка (2)
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Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
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Всього: порошок для орального розчину (7)
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Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
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Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
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Київ, бульв. Чоколівський, 16
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 35