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Астраце порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (597381) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1), саше (7)
76,10
Економія: -7,70 грн
68,40 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (2), саше (4)
102,20
Економія: -13,11 грн
89,09 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
85,94 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
80,10
Економія: -10,50 грн
69,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (1)
90,79
Економія: -7,20 грн
83,59 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
Всього: упаковка (1)
68,43
Економія: -5,25 грн
63,18 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
Всього: упаковка (1)
42,86
Економія: -1,58 грн
41,28 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Всього: упаковка (1)
93,52
Економія: -9,57 грн
83,95 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (1)
98,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
Всього: упаковка (1)
98,62
Економія: -8,69 грн
89,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
107,20 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
78,30
Економія: -7,77 грн
70,53 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Комбрига-Петрова, 6
Всього: упаковка (3)
68,99
Економія: -6,39 грн
62,60 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (1)
98,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 19
Всього: упаковка (1), саше (2)
78,92
Економія: -10,16 грн
68,76 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 11-К
Всього: упаковка (2)
50,22
Економія: -4,95 грн
45,27 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Березинська, 20
Всього: упаковка (1)
89,26
Економія: -11,06 грн
78,20 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 28
Всього: упаковка (2)
68,38
Економія: -8,99 грн
59,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Янтарна, 79
Всього: упаковка (1)
75,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Калинова, 14
Всього: упаковка (1)
83,57
Економія: -5,97 грн
77,60 грн