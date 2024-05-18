Астраце порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (597381) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 23 аптеках
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Дніпро, вул. Робоча, 152
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, вул. Робоча, 168
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Нє болєй
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Дніпро, пров. Парусний, 10
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
Аптека шар@
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Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Аптека24
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Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Аптека низьких цін
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Дніпро, вул. Центральна, 2/4
Аптека оптових цін
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Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, просп. Слобожанський, 12
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Дніпро, вул. Комбрига-Петрова, 6
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1), саше (2)
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Дніпро, вул. Березинська, 19
Нє болєй
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 11-К
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Березинська, 20
Нє болєй
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 28
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Янтарна, 79
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Калинова, 14