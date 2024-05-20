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Ацик® таблетки 400 мг, №35 - Запоріжжя (123547) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 51 аптеці
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
768,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1), таблетки (4)
786,80
Економія: -109,57 грн
677,23 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
768,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: таблетки (20)
689,67 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
818,49
Економія: -95,39 грн
723,10 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
768,70 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
768,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
768,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: таблетки (30)
691,35 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
768,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
768,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: таблетки (25)
790,01
Економія: -66,69 грн
723,32 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
789,00
Економія: -73,90 грн
715,10 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
768,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
768,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
768,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: таблетки (10)
791,66
Економія: -123,43 грн
668,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
768,70 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
768,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
768,70 грн