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Ацик® таблетки 400 мг, №35 - Одеса (123547) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
768,70 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
760,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: таблетки (15)
680,69
Економія: -101,30 грн
579,39 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
768,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
681,31 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
768,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
768,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
768,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
702,35
Економія: -91,49 грн
610,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
768,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: таблетки (5)
717,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
768,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
768,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: таблетки (4)
617,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
768,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
768,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
768,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
768,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
768,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
768,70 грн