Ацик® таблетки 400 мг, №35 - Львів (123547) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 41 аптеці
Аптека копійка
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Всього: упаковка (24)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека бам
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Всього: упаковка (24)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Swiss pharmacy
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Подорожник
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Всього: упаковка (24)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Аптека шар@
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Всього: упаковка (24)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Аптека бам
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Всього: таблетки (25)
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
Подорожник
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Всього: упаковка (24)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
D.s.
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Всього: таблетки (15)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
Подорожник
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Всього: упаковка (24)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Подорожник
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Всього: упаковка (24)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Подорожник
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Всього: упаковка (24)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
D.s.
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Всього: таблетки (20)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
Подорожник
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Всього: упаковка (24)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (24)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Наявність на 2024-05-21 - 16:00