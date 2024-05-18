Ацик® таблетки 400 мг, №35 - Дніпро (Дніпропетровськ) (123547) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 145 аптеках
Аптека шар@
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Всього: упаковка (31)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (31)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1), таблетки (6)
Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Аптека соціальних цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 00:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Коробова, 2
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1), таблетки (6)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (31)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (31)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (31)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Аптека шар@
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Всього: упаковка (31)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), таблетки (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40