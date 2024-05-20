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АКВА МАРІС® ЕКСТРА СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл, №1 - Одеса (615257) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 226 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (5)
363,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (5)
341,60
Економія: -18,70 грн
322,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
372,10 грн
Меліса
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (1)
348,70 грн
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (1)
342,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
375,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (1)
325,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2)
393,15
Економія: -73,16 грн
319,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
343,18
Економія: -23,19 грн
319,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (2)
418,99
Економія: -97,21 грн
321,78 грн
Софія
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (1)
342,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
340,23 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
331,50 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
357,77
Економія: -35,76 грн
322,01 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
327,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (117)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
340,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
370,99
Економія: -49,21 грн
321,78 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
378,44
Економія: -56,75 грн
321,69 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
322,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 40 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (4)
353,24
Економія: -39,36 грн
313,88 грн