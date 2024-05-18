АКВА МАРІС® ЕКСТРА СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл, №1 - Харків (615257) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 214 аптеках
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Харків, вул. Руставелі Шота, 10
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
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Харків, просп. Героїв Харкова, 99
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Подорожник
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Харків, вул. Молочна, 6
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Харків, пл. Захисників України, 5/6
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Аптека копійка
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Всього: упаковка (161)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Університетська, 33
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2