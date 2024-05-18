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АКВА МАРІС® ЕКСТРА СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (615257) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 187 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (251)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
341,20 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (3)
363,63
Економія: -24,75 грн
338,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2)
386,04
Економія: -58,11 грн
327,93 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (1)
432,80
Економія: -106,90 грн
325,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (4)
332,32 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
354,99
Економія: -35,49 грн
319,50 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2)
364,84
Економія: -58,44 грн
306,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
397,43
Економія: -86,83 грн
310,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (251)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
341,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2)
376,57
Економія: -44,99 грн
331,58 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (3)
404,70
Економія: -78,80 грн
325,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (3)
400,09
Економія: -92,26 грн
307,83 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
360,53
Економія: -49,71 грн
310,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
302,93 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (2)
355,21
Економія: -35,59 грн
319,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (1)
340,81 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
379,60
Економія: -60,00 грн
319,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
388,67
Економія: -69,06 грн
319,61 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: упаковка (4)
341,14 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
371,31
Економія: -51,75 грн
319,56 грн