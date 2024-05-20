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АКВА МАРІС® БЕБІ ІНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 50 мл, №1 - Одеса (617397) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 229 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
201,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (1)
319,50
Економія: -124,60 грн
194,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
216,77
Економія: -15,75 грн
201,02 грн
Меліса
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (2)
214,90 грн
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (1)
209,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
237,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
232,12
Економія: -57,06 грн
175,06 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (2)
229,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
201,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
209,62
Економія: -34,56 грн
175,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
251,99
Економія: -56,38 грн
195,61 грн
Софія
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (1)
209,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
214,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
183,52 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (1)
225,50 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
209,48
Економія: -14,86 грн
194,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
221,90
Економія: -46,84 грн
175,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
231,99
Економія: -36,38 грн
195,61 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
232,79
Економія: -38,16 грн
194,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (2)
214,36
Економія: -20,65 грн
193,71 грн