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АКВА МАРІС® БЕБІ ІНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 50 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (617397) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 211 аптеці
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
231,84
Економія: -47,51 грн
184,33 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
209,11
Економія: -19,39 грн
189,72 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (1)
247,00
Економія: -48,80 грн
198,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2)
227,10
Економія: -37,35 грн
189,75 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
220,99
Економія: -26,08 грн
194,91 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2
Всього: упаковка (1)
283,70
Економія: -85,50 грн
198,20 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
224,01
Економія: -36,75 грн
187,26 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (1)
201,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
242,69
Економія: -51,16 грн
191,53 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (2)
219,99
Економія: -25,08 грн
194,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2)
228,01
Економія: -40,75 грн
187,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
189,32 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
247,00
Економія: -48,80 грн
198,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
233,72
Економія: -46,46 грн
187,26 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (4)
224,06
Економія: -24,63 грн
199,43 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
212,35
Економія: -21,08 грн
191,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
231,48
Економія: -40,21 грн
191,27 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
185,92 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
212,30
Економія: -7,30 грн
205,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
193,61 грн