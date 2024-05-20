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АКВА МАРІС® БЕБІ ІНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл, №1 - Одеса (615255) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 297 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (2)
280,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (4)
444,00
Економія: -172,30 грн
271,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
313,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (5)
298,33
Економія: -16,33 грн
282,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
325,00 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
338,20 грн
Меліса
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (1)
300,00 грн
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (1)
294,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (1)
274,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
333,55
Економія: -83,84 грн
249,71 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (2)
306,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
279,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (2)
298,69
Економія: -48,98 грн
249,71 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (3)
350,99
Економія: -78,79 грн
272,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
253,29 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
321,95
Економія: -43,44 грн
278,51 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (5)
301,66
Економія: -51,23 грн
250,43 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
281,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
317,30
Економія: -48,31 грн
268,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
317,99
Економія: -45,79 грн
272,20 грн