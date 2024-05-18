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АКВА МАРІС® БЕБІ ІНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (615255) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 283 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (3)
316,03
Економія: -27,96 грн
288,07 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (5)
312,12
Економія: -24,05 грн
288,07 грн
1 соціальна аптека
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Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (3)
343,00
Економія: -66,80 грн
276,20 грн
Аптека доброго дня
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Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (7)
443,40
Економія: -171,20 грн
272,20 грн
Аптека низьких цін
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Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (4)
314,68
Економія: -58,39 грн
256,29 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (2)
366,80
Економія: -90,60 грн
276,20 грн
Аптека оптових цін
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Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1)
271,53 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
304,99
Економія: -33,42 грн
271,57 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2
Всього: упаковка (2)
394,20
Економія: -118,00 грн
276,20 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2)
304,28
Економія: -40,69 грн
263,59 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (1)
278,58 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1)
321,46
Економія: -83,24 грн
238,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (4)
334,90
Економія: -95,82 грн
239,08 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (2)
300,99
Економія: -29,42 грн
271,57 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (5)
315,60
Економія: -51,97 грн
263,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
240,17 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (3)
343,00
Економія: -66,80 грн
276,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (3)
332,87
Економія: -69,28 грн
263,59 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (3)
295,35
Економія: -27,53 грн
267,82 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (2)
306,74
Економія: -43,18 грн
263,56 грн