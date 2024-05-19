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Косметичні засобиДитяча косметикаBEBBLE ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ТА ТІЛАЦіни в аптеках

BEBBLE ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ТА ТІЛА 400 мл - Київ (594949) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
120,88 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
Всього: упаковка (1)
99,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Повітряних Сил / Шовкуненка, 21/2
Всього: упаковка (1)
99,46 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 17-А
Всього: упаковка (1)
84,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Балтійський, 1
Всього: упаковка (1)
163,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Відрадний, 10
Всього: упаковка (1)
158,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 6-А
Всього: упаковка (1)
151,70 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 19-В
Всього: упаковка (1)
80,51
Економія: -0,44 грн
80,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 39-В
Всього: упаковка (1)
155,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Гузара Любомира / Героїв Севастополя, 30/28
Всього: упаковка (1)
98,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Білецького Академіка, 11
Всього: упаковка (1)
99,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 33
Всього: упаковка (1)
157,83 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
Всього: упаковка (1)
144,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Полярна, 8-А
Всього: упаковка (1)
146,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
Всього: упаковка (1)
148,42 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Литовський, 4
Всього: упаковка (1)
106,08 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 15
Всього: упаковка (1)
122,95
Економія: -11,28 грн
111,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лятошинського, 18
Всього: упаковка (1)
154,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 12/1
Всього: упаковка (1)
145,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 7
Всього: упаковка (2)
148,49 грн