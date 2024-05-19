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Косметичні засобиДитяча косметикаBEBBLE ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ТА ТІЛАЦіни в аптеках

BEBBLE ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ТА ТІЛА 200 мл - Київ (594948) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
99,66 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
70,45
Економія: -2,11 грн
68,34 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (1)
140,18
Економія: -12,84 грн
127,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 3
Всього: упаковка (1)
96,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
Всього: упаковка (3)
91,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Повітряних Сил / Шовкуненка, 21/2
Всього: упаковка (1)
60,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
Всього: упаковка (1)
62,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 19
Всього: упаковка (2)
65,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 3
Всього: упаковка (1)
62,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 14
Всього: упаковка (2)
99,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Балтійський, 1
Всього: упаковка (1)
70,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
Всього: упаковка (1)
96,23 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щусєва, 32
Всього: упаковка (1)
61,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Відрадний, 10
Всього: упаковка (1)
98,49 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 42/1
Всього: упаковка (1)
95,99
Економія: -7,20 грн
88,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дашкевича Остафія, 15
Всього: упаковка (1)
91,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 6-А
Всього: упаковка (1)
61,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 19-В
Всього: упаковка (1)
74,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 39-В
Всього: упаковка (1)
96,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Білецького Академіка, 11
Всього: упаковка (1)
90,40 грн