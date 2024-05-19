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ATC-класифікаціяПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)ТИРЕОТРОПНІ ЗАСОБИТИРЕОТРОПНІ ПРЕПАРАТИТиреоїдні гормониЛевотироксин натрійL-Тироксин-Фармак®Ціни в аптеках

L-Тироксин-Фармак® таблетки 25 мкг, №50 - Київ (36568) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Требухів, вул. Благодатна, 2-А
Всього: таблетки (4)
70,61 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Остер, вул. Незалежності, 25
Всього: упаковка (1)
78,84 грн
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Згурівка, вул. Українська, 11
Всього: упаковка (1)
70,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яготин, вул. Шевченка Тараса, 56
Всього: упаковка (1)
79,14 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 11
Всього: таблетки (1)
70,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золотоноша, вул. Черкаська, 2
Всього: таблетки (4)
78,86 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 50-А
Всього: упаковка (1)
70,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Погребище, вул. Вінницька, 12-Б
Всього: таблетки (4)
78,84 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Овруч, вул. Хмельницького Богдана, 26
Всього: таблетки (3)
70,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Овруч, вул. Шевченка Тараса, 48/18
Всього: таблетки (1)
78,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорнобай, вул. Центральна, 72
Всього: упаковка (1)
78,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Звенигородка, вул. Чорновола В'ячеслава, 36
Всього: таблетки (2)
82,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, просп. Перемоги, 36
Всього: упаковка (1)
78,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, просп. Перемоги, 22/1
Всього: таблетки (3)
78,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, просп. Перемоги, 6
Всього: таблетки (2)
78,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Пулини, вул. Шевченка Тараса, 97
Всього: упаковка (1)
78,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Борзна, вул. Незалежності, 5/1
Всього: упаковка (1)
70,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лугини, вул. Грушевського Михайла, 3-Б
Всього: упаковка (1)
70,62 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Червона Слобода, вул. Чигиринський шлях, 44/1
Всього: упаковка (2)
81,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Монастирище, вул. Гагаріна, 33/2
Всього: таблетки (3)
70,62 грн