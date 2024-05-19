L-Тироксин-Фармак® таблетки 25 мкг, №50 - Київ (36568) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найденоВ інших містах:
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Всього: таблетки (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Требухів, вул. Благодатна, 2-А
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Остер, вул. Незалежності, 25
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Згурівка, вул. Українська, 11
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Яготин, вул. Шевченка Тараса, 56
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Всього: таблетки (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 11
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Всього: таблетки (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Золотоноша, вул. Черкаська, 2
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 50-А
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Всього: таблетки (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Погребище, вул. Вінницька, 12-Б
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Всього: таблетки (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Овруч, вул. Хмельницького Богдана, 26
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Всього: таблетки (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Овруч, вул. Шевченка Тараса, 48/18
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорнобай, вул. Центральна, 72
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Всього: таблетки (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Звенигородка, вул. Чорновола В'ячеслава, 36
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, просп. Перемоги, 36
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Всього: таблетки (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, просп. Перемоги, 22/1
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Всього: таблетки (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, просп. Перемоги, 6
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Пулини, вул. Шевченка Тараса, 97
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Борзна, вул. Незалежності, 5/1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лугини, вул. Грушевського Михайла, 3-Б
D.s.
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Червона Слобода, вул. Чигиринський шлях, 44/1
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Всього: таблетки (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Монастирище, вул. Гагаріна, 33/2