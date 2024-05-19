Всі аптеки України
ATC-класифікаціяПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)ТИРЕОТРОПНІ ЗАСОБИТИРЕОТРОПНІ ПРЕПАРАТИТиреоїдні гормониЛевотироксин натрійL-Тироксин-Фармак®Ціни в аптеках

L-Тироксин-Фармак® таблетки 100 мкг, №50 - Львів (36572) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 70 аптеках
Аптека нц
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
132,83
Економія: -17,01 грн
115,82 грн
Аптека сальве
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
115,76
Економія: -0,58 грн
115,18 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
118,60 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
106,27 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
118,60 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
105,78 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: таблетки (2)
96,44 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
118,60 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
118,60 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
118,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
118,60 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
118,60 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
118,60 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
127,50
Економія: -18,94 грн
108,56 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
118,60 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
118,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
118,60 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
126,25 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
118,60 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: упаковка (1)
127,50 грн