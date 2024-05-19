L-Тироксин-Фармак® таблетки 100 мкг, №50 - Київ (36572) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 308 аптеках
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (300)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (300)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: таблетки (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (300)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (300)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (300)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (300)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Наявність на 2024-05-21 - 16:00