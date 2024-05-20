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АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл, №1 - Одеса (236849) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 300 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
88,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (3)
125,00
Економія: -39,30 грн
85,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
99,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (10)
92,99
Економія: -5,09 грн
87,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
98,40 грн
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (2)
99,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
101,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (5)
103,41
Економія: -17,58 грн
85,83 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
88,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (3)
94,27
Економія: -8,44 грн
85,83 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (2)
113,50
Економія: -27,51 грн
85,99 грн
Софія
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (6)
99,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
91,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
88,70 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (5)
94,37
Економія: -8,15 грн
86,22 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
86,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (4)
98,33
Економія: -12,50 грн
85,83 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
104,99
Економія: -19,00 грн
85,99 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (3)
99,63
Економія: -13,38 грн
86,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (5)
95,67
Економія: -10,57 грн
85,10 грн