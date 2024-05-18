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АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ краплі назальні 10 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (236849) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 290 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (6)
100,12
Економія: -13,33 грн
86,79 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (2)
97,76
Економія: -10,97 грн
86,79 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (3)
102,60
Економія: -15,50 грн
87,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (10)
124,80
Економія: -39,00 грн
85,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (4)
101,35
Економія: -18,41 грн
82,94 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (2)
110,00
Економія: -22,90 грн
87,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1)
88,45 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (2)
99,99
Економія: -14,27 грн
85,72 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (7)
123,50
Економія: -36,40 грн
87,10 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2
Всього: упаковка (2)
114,70
Економія: -27,60 грн
87,10 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2)
96,84
Економія: -14,54 грн
82,30 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Всього: упаковка (1)
113,40
Економія: -26,30 грн
87,10 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (1)
88,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (7)
103,77
Економія: -21,75 грн
82,02 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (3)
96,99
Економія: -11,27 грн
85,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (3)
99,97
Економія: -17,67 грн
82,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (2)
82,17 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (6)
102,60
Економія: -15,50 грн
87,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (7)
102,45
Економія: -20,15 грн
82,30 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (4)
98,80
Економія: -14,63 грн
84,17 грн