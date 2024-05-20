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Беноділ суспензія для розпилення 0,25 мг/1 мл контейнер 2 мл, №20 - Львів (618104) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 131 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: контейнер (3)
473,28 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (44)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
531,40 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (44)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
531,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
546,93
Економія: -61,88 грн
485,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: суспензія для розпилення (5)
546,99
Економія: -61,94 грн
485,05 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (44)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
531,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
562,80
Економія: -57,99 грн
504,81 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
541,99
Економія: -56,94 грн
485,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: суспензія для розпилення (10)
547,01
Економія: -61,96 грн
485,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (44)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
531,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
546,93
Економія: -61,88 грн
485,05 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (2)
475,67 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
543,99
Економія: -58,94 грн
485,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
547,03
Економія: -61,98 грн
485,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
546,99
Економія: -61,94 грн
485,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: суспензія для розпилення (15)
558,41
Економія: -59,45 грн
498,96 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: суспензія для розпилення (15)
513,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
546,93
Економія: -61,88 грн
485,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (44)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
531,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
535,24
Економія: -39,62 грн
495,62 грн