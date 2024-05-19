Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВІНШІ ПРОТИАСТМАТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГлюкокортикоїдиБудесонідБеноділЦіни в аптеках

Беноділ суспензія для розпилення 0,25 мг/1 мл контейнер 2 мл, №20 - Харків (618104) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
513,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
513,80 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
513,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
513,80 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
513,80 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
533,92 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
543,99
Економія: -58,88 грн
485,11 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (2)
521,20 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: контейнер (3)
522,88 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
513,80 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
513,80 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
513,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
513,80 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
513,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
513,80 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: контейнер (2)
531,16 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
513,80 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
513,80 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
520,12 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
513,80 грн