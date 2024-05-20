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Актіпрол таблетки 100 мг блістер, №30 - Одеса (545351) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
612,21
Економія: -41,61 грн
570,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
599,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
505,02 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
699,99
Економія: -136,02 грн
563,97 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
615,98
Економія: -46,93 грн
569,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
599,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
599,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
599,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
599,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
506,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
599,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
609,08
Економія: -38,48 грн
570,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
599,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
599,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (1)
623,78
Економія: -55,47 грн
568,31 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (1)
613,90
Економія: -44,85 грн
569,05 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (1)
659,56
Економія: -83,27 грн
576,29 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
599,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
599,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (1), блістер (2)
638,31
Економія: -67,59 грн
570,72 грн