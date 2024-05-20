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pH5 ЛЕГКИЙ ЛОСЬЙОН 400 мл - Одеса (594655) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
565,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
651,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
416,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
478,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
496,47 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
533,02
Економія: -58,63 грн
474,39 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (3)
570,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
Всього: упаковка (1)
392,74 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
651,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (4)
579,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 46
Всього: упаковка (1)
389,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сегедська, 14
Всього: упаковка (1)
478,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
592,75
Економія: -75,30 грн
517,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 15
Всього: упаковка (1)
478,80 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
551,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
Всього: упаковка (1)
557,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
557,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
590,49
Економія: -51,58 грн
538,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (1)
550,77
Економія: -76,47 грн
474,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Всього: упаковка (2)
565,50 грн