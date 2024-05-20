Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМАНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВІнгібитори дипептидил пептидази-4 (DPP-4)ВільдагліптинАйгліп®Ціни в аптеках

Айгліп® таблетки 50 мг блістер, №30 - Одеса (539130) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 165 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (4)
342,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
399,57
Економія: -21,87 грн
377,70 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
429,74
Економія: -87,17 грн
342,57 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
348,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
380,99
Економія: -38,42 грн
342,57 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
406,99
Економія: -40,59 грн
366,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
320,40 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
391,99
Економія: -25,19 грн
366,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
408,41
Економія: -65,71 грн
342,70 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (286)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
388,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
421,54
Економія: -55,11 грн
366,43 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
400,23
Економія: -41,51 грн
358,72 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
342,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
342,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
410,56
Економія: -26,86 грн
383,70 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1)
432,90
Економія: -62,80 грн
370,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Степова, 52/1
Всього: упаковка (2)
464,60
Економія: -99,90 грн
364,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
372,27
Економія: -31,89 грн
340,38 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
348,50 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
348,50 грн