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Айгліп® таблетки 50 мг блістер, №30 - Львів (539130) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 147 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
378,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
342,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
416,72
Економія: -52,87 грн
363,85 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
387,99
Економія: -21,59 грн
366,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: блістер (2)
320,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (208)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
388,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (208)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
388,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
384,36
Економія: -32,34 грн
352,02 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1), блістер (1)
468,50
Економія: -103,80 грн
364,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
433,17
Економія: -55,52 грн
377,65 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (4)
376,99
Економія: -10,59 грн
366,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
405,99
Економія: -39,59 грн
366,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
392,99
Економія: -26,59 грн
366,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
408,99
Економія: -42,59 грн
366,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: блістер (2)
331,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
378,99
Економія: -12,59 грн
366,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: таблетки (20)
397,99
Економія: -31,59 грн
366,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
401,99
Економія: -35,59 грн
366,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
415,64
Економія: -45,05 грн
370,59 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: таблетки (10)
404,99
Економія: -38,59 грн
366,40 грн