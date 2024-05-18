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Айгліп® таблетки 50 мг блістер, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (539130) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 197 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (3), блістер (1)
426,79
Економія: -58,32 грн
368,47 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (2)
404,52
Економія: -42,68 грн
361,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2), блістер (2)
402,89
Економія: -25,19 грн
377,70 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (2)
386,99
Економія: -20,77 грн
366,22 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2)
384,65
Економія: -30,76 грн
353,89 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (5)
414,95
Економія: -59,25 грн
355,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
457,52
Економія: -86,93 грн
370,59 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (1)
378,99
Економія: -12,77 грн
366,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2)
417,84
Економія: -54,21 грн
363,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
348,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1), блістер (2)
401,30
Економія: -31,20 грн
370,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (4)
375,87
Економія: -23,67 грн
352,20 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (2)
374,18
Економія: -21,98 грн
352,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: таблетки (20)
385,19
Економія: -38,65 грн
346,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: таблетки (20)
405,89
Економія: -59,35 грн
346,54 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
348,50 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (295)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
388,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (295)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
388,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
440,89
Економія: -70,28 грн
370,61 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: упаковка (2)
359,25 грн