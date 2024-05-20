БИНТ КОГЕЗИВНИЙ ФІКСУЮЧИЙ PEHA-HAFT® 12 см х 4 м, №1 - Одеса (607863) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (20)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 11-В
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (37)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 24-А
Біокон
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 81/1
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 1
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом