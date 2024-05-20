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pH5 ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 400 мл - Одеса (594661) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 45 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
499,22
Економія: -36,29 грн
462,93 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
543,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
490,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (3)
377,47 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (1)
543,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
543,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (2)
460,58 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
494,17
Економія: -54,36 грн
439,81 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (2)
460,34 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
Всього: упаковка (1)
543,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (1)
489,27 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
Всього: упаковка (1)
400,12 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
474,84 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 78
Всього: упаковка (1)
543,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
Всього: упаковка (1)
460,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (2)
543,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (5)
485,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сегедська, 14
Всього: упаковка (1)
400,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
495,16
Економія: -62,90 грн
432,26 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
506,15 грн