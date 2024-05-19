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БАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "КОКОСОВИЙ В ШОКОЛАДНОЇ ГЛАЗУРІ" 40 г, №1 - Київ (786510) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (12)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (23)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (19)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (8)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (9)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
Всього: упаковка (7)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Всього: упаковка (13)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (10)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (8)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 47
Всього: упаковка (18)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Воскресенський, 20
Всього: упаковка (22)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (12)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (23)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (9)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Оболонський, 19
Всього: упаковка (14)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
Всього: упаковка (10)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здолбунівська, 4
Всього: упаковка (12)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пров. Фінський, 3
Всього: упаковка (10)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Оболонський, 21-Б
Всього: упаковка (15)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 73-А
Всього: упаковка (2)
13,40
Економія: -0,40 грн
13,00 грн