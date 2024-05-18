Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування різних групДієтичні добавки для поліпшення стану шкіри, нігтів, волоссяMAXI HAIR 90Ціни в аптеках

MAXI HAIR 90 таблетки, №90 - Харків (556517) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 253
Всього: упаковка (2)
1263,50
Економія: -362,20 грн
901,30 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Всього: упаковка (2)
1263,50
Економія: -362,20 грн
901,30 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Всього: упаковка (2)
1263,50
Економія: -362,20 грн
901,30 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Всього: упаковка (2)
1263,50
Економія: -362,20 грн
901,30 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 58-А
Всього: упаковка (2)
1148,60
Економія: -247,30 грн
901,30 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
Всього: упаковка (3)
1148,60
Економія: -247,30 грн
901,30 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 37/20
Всього: упаковка (2)
1263,50
Економія: -362,20 грн
901,30 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Константинівська / Ярославська, 15/23
Всього: упаковка (2)
1263,50
Економія: -362,20 грн
901,30 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (2)
1263,50
Економія: -362,20 грн
901,30 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Всього: упаковка (2)
1263,50
Економія: -362,20 грн
901,30 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 93
Всього: упаковка (2)
1148,60
Економія: -247,30 грн
901,30 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 48
Всього: упаковка (2)
1148,60
Економія: -247,30 грн
901,30 грн
Експрес фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
Всього: упаковка (2)
1263,50
Економія: -362,20 грн
901,30 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Святошинська, 3
Всього: упаковка (2)
1263,50
Економія: -362,20 грн
901,30 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підлісна, 3
Всього: упаковка (1)
1263,50
Економія: -362,20 грн
901,30 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Києво-Мироцька, 104-Д
Всього: упаковка (2)
1263,50
Економія: -362,20 грн
901,30 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Макарова Адмірала, 58-Д
Всього: упаковка (3)
1148,60
Економія: -247,30 грн
901,30 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 100/1
Всього: упаковка (1)
901,30 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (2)
1148,60
Економія: -247,30 грн
901,30 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-А
Всього: упаковка (2)
962,50
Економія: -61,20 грн
901,30 грн