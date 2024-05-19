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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл - Львів (586956) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
29,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
27,83 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
29,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2)
34,90
Економія: -3,98 грн
30,92 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (1)
29,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
35,45
Економія: -4,53 грн
30,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (1)
31,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
Всього: упаковка (1)
29,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (1)
25,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (1)
29,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
Всього: упаковка (1)
31,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: упаковка (2)
29,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (1)
31,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Лінкольна, 29
Всього: упаковка (1)
27,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (1)
38,17
Економія: -6,46 грн
31,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
34,66
Економія: -3,89 грн
30,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (1)
31,44 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (2)
33,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 35-А
Всього: упаковка (1)
29,92 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 59-А
Всього: упаковка (1)
34,96
Економія: -0,39 грн
34,57 грн