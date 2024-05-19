Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

Соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Волочиськ, вул. Незалежності, 17 Всього: упаковка (1) 55,00 грн Забронювати

Полімед Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 2 Всього: упаковка (2) 40,13 грн

Полімед Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Одеса, вул. Висоцького, 23 Всього: упаковка (1) 77,76 грн

Полімед Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Одеса, вул. Балківська, 28 Всього: упаковка (1) 43,35 грн

Полімед Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Одеса, вул. Балківська, 30 Всього: упаковка (1) 40,13 грн

Полімед Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Одеса, вул. Ядова Сергія, 14 Всього: упаковка (1) 55,05 грн

Соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Одеса, вул. Буніна, 1 Всього: упаковка (1) 40,13 грн

Соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148/1 Всього: упаковка (2) 40,13 грн

Полімед Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Одеса, дорога Фонтанська, 43 Всього: упаковка (2) 43,35 грн

Полімед Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Одеса, дорога Фонтанська, 20/4 Всього: упаковка (2) 40,13 грн

Полімед Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Одеса, пров. Компасний, 6-В Всього: упаковка (1) 43,35 грн

Полімед Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Лиманка, вул. Жемчужна, 9 Всього: упаковка (1) 40,13 грн