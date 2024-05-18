Всі аптеки України
Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКОСТ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКОСТ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл - Харків (586957) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
34,34
Економія: -2,94 грн
31,40 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
29,06 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Всього: упаковка (1)
30,57 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
37,31
Економія: -6,86 грн
30,45 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
Всього: упаковка (2)
32,33 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (5)
28,05 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (2)
34,05
Економія: -3,08 грн
30,97 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
29,87 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
26,71 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (1)
34,76
Економія: -3,69 грн
31,07 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (2)
32,26 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
36,27 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Москалівська, 106
Всього: упаковка (1)
36,16 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: упаковка (1)
29,92 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
35,89 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (2)
29,87 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Малої Любові, 45
Всього: упаковка (1)
33,56 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
33,72
Економія: -5,41 грн
28,31 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (1)
31,01 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
36,77
Економія: -8,45 грн
28,32 грн