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SPOT CONTROL КРЕМ СОНЦЕЗАХИСНИЙ ДЛЯ ПРОБЛЕМНИХ ЗОН SPF 75 серії HIRUDO DERM SUN PROTECT 25 мл - Запоріжжя (586236) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 92 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
131,32
Економія: -20,96 грн
110,36 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2)
133,69
Економія: -13,17 грн
120,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
130,86
Економія: -13,64 грн
117,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (3)
133,10
Економія: -16,39 грн
116,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2)
120,00
Економія: -6,03 грн
113,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
133,73
Економія: -9,06 грн
124,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (2)
133,24
Економія: -8,57 грн
124,67 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
133,91
Економія: -26,72 грн
107,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (2)
122,24
Економія: -8,27 грн
113,97 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (2)
120,30
Економія: -16,57 грн
103,73 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (2)
121,20
Економія: -7,23 грн
113,97 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Всього: упаковка (3)
130,96
Економія: -16,79 грн
114,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (4)
131,76
Економія: -7,09 грн
124,67 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (3)
135,83
Економія: -14,29 грн
121,54 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
122,51
Економія: -12,52 грн
109,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
Всього: упаковка (2)
119,41
Економія: -5,44 грн
113,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (3)
135,75
Економія: -11,08 грн
124,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (3)
133,02
Економія: -8,35 грн
124,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: упаковка (2)
123,56
Економія: -9,59 грн
113,97 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (2)
101,55
Економія: -4,40 грн
97,15 грн